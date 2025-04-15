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Жіноча збірна України піднялася на третє місце в турнірній таблиці ЧС у Дивізіоні 2B

Микола Дендак — 15 квітня 2025, 14:31
Жіноча збірна України піднялася на третє місце в турнірній таблиці ЧС у Дивізіоні 2B
ФХУ

Жіноча збірна України з хокею перемогла Туреччину в другому турі чемпіонату світу в Дивізіоні 2B та піднялася на третє місце в турнірній таблиці.

Наразі українки мають 4 очки в активі. Адже у першому турі Україна в овертаймі поступилася господарям турніру Новій Зеландії. Лідирує Австралія, у якої максимальні 6 балів.

Турнірна таблиця чемпіонату світу в Дивізіоні 2В після 2 турів

  1. Австралія – 6 очок
  2. Нова Зеландія – 5 очок
  3. Україна – 4 очки
  4. Бельгія – 3 очки
  5. Туреччина – 0 очок
  6. Гонконг – 0 очок

Нагадаємо, наступний матч Україна проведе проти Австралії. Поєдинок відбудеться в четвер, 17 квітня, стартовий свисток пролунає о 7:30 за київським часом.

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