Жіноча збірна України піднялася на третє місце в турнірній таблиці ЧС у Дивізіоні 2B
ФХУ
Жіноча збірна України з хокею перемогла Туреччину в другому турі чемпіонату світу в Дивізіоні 2B та піднялася на третє місце в турнірній таблиці.
Наразі українки мають 4 очки в активі. Адже у першому турі Україна в овертаймі поступилася господарям турніру Новій Зеландії. Лідирує Австралія, у якої максимальні 6 балів.
Турнірна таблиця чемпіонату світу в Дивізіоні 2В після 2 турів
- Австралія – 6 очок
- Нова Зеландія – 5 очок
- Україна – 4 очки
- Бельгія – 3 очки
- Туреччина – 0 очок
- Гонконг – 0 очок
Нагадаємо, наступний матч Україна проведе проти Австралії. Поєдинок відбудеться в четвер, 17 квітня, стартовий свисток пролунає о 7:30 за київським часом.