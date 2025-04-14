Жіноча збірна України поступилася Новій Зеландії у першому матчі на ЧС у дивізіоні 2B
Жіноча збірна України з хокею з поразки стартувала на чемпіонаті світу в Дивізіоні 2B, який проходить у Новій Зеландії.
У своєму дебютному матчі в цьому дивізіоні "синьо-жовті" програли в овертаймі господаркам льоду – 3:4.
Українська збірна двічі відігравалася, а потім вийшла вперед, втім, за 11 хвилин дозволила суерницям відновити паритет та перевести гру в овертайм, де зазнала поразки.
Наступний матч наша команда зіграє проти Туреччини, потім проти Австралії, Бельгії та Гонконгу.
Чемпіонат світу з хокею серед жінок – Дивізіон 2В
1 тур, 14 квітня
Україна – Нова Зеландія 3:4 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 0:1)
Нагадаємо, у неділю, 13 квітня, національна збірна України в межах підготовки до чемпіонату світу в Дивізіоні 1А провела перший з двох запланованих товариських матчів проти збірної Польщі, в якому здобула перемогу в овертаймі.