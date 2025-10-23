Українська правда
Захисниця збірної України вибула до кінця сезону через серйозну травму

Олексій Погорелов — 23 жовтня 2025, 16:42
Дар'я Дубнюк
Гравчиня Контімакс МОСІР Бохня та збірної України Дар'я Дубнюк більше не вийде на паркет цього сезону.

Про це польський клуб повідомив у соцмережах.

Дубнюк зазнала серйозної травми під час матчу чемпіонату Польщі проти Вісли Краков (83:75). Дар'я стала найкращою гравчинею своєї команди, набравши 22 очки, 10 підбирань та 5 передач. Проте вона була змушена достроково залишити майданчик через травму ноги.

Тоді у українки були підозри на травму хрестоподібної зв'язки коліна, яка, на жаль, підтвердилася. В результаті медичного обстеження стало відомо, що характер травми потребує хірургічного втручання, через що Дар'я пропустить залишок сезону.

"Дар'я вже перебуває під наглядом провідних медичних фахівців регіону та найближчим часом має пройти хірургічне втручання. Це втрата для команди, але найголовніше зараз – здоров’я гравчині. Дар’я має нашу повну підтримку", – йдеться у заяві клубу.

Дар'я Дубнюк зіграла у всіх трьох стартових матчах регулярного сезону чемпіонату Польщі. За 30 хвилин на паркеті 23-річна українка набирала у середньому 17,3 очка, 4,3 підбирання та 2,3 передачі.

Це велиа втрата для жіночої збірної України, оскільки Дубнюк є її основною розігруючою. Вона виходила у старті у всіх шести іграх відбору на Євробаскет-2025.

Варто зазначити, що через цю травму Дар'я не допоможе "синьо-жовтим" у кваліфікації чемпіонату Європи 2027 року. Українки зіграють на виїзді проти Чорногорії (12 листопада), а також в номінально домашніх матчах в Ризі проти Болгарії (15 листопада) та Азербайджана (18 листопада).

Нагадаємо, що сьогодні, 23 жовтня, Святослав Михайлюк дебютував у новому регулярному сезоні НБА. Український баскетболіст допоміг Юті здобути перемогу над Кліпперс.

