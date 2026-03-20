Жіноча збірна України назвала склад на чемпіонат світу в Дивізіоні 2В

Тренерський штаб жіночої збірної України з хокею на чолі з Євгеном Аліповим визначив імена 22 гравчинь, які зіграють на чемпіонаті світу в Дивізіоні 2В у Гонконгу.

Про це повідомляє пресслужба ФХУ.

З 24 квітня команда розпочинає заключний тренувальний збір у Гонконгу перед початком головного турніру. До заявки збірної увійшли 2 воротарки, 8 захисниць та 12 нападниць.

Склад жіночої збірної України:

Воротарки: Юліана Вільгань (Айс Дрім Кана, Словаччина), Анна Харківська (Ставангер Ойлерз U16, Норвегія).

Захисниці: Ангеліна Майфельд (Київ Кепіталз, Україна), Дарина Рожок (Фокс Хокей Георгені, Румунія), Радміла Ведмеденко (Рига Мейнтенес, Латвія), Софія Гутор (Міхаловце, Словаччина), Тетяна Кириченко (без клубу), Марія Казєй (Слован Братислава, Словаччина), Домініка Лопатіна (Дюссельдорфер, Німеччина), Вікторія Шиманська (Білий Барс, Україна).

Нападниці: Елізабет Аліпова (Київ Кепіталз, Україна), Вероніка Ліскович (Валкіріес Брно, Чехія), Варвара Ізмайлова (Регенсбург, Німеччина), Антоніна Роганова (Реал Торіно, Італія), Анастасія Вансович (Мюнхен-Ангерлоге 1981, Німеччина), Марія Козуб (Бад Тельц, Німеччина), Ілона Кіпря (Шарішанка Пряшів, Словаччина), Валерія Манчак (PWHPA, США), Поліна Телегіна (Університет Вілкс, США), Анастасія Нестеренко (Хокейна академія Перселл 16U, Канада), Дарія Цимиренко (Троя-Юнгбю, Швеція), Анастасія Скороход (Горнетс U18AA, Канада).

Наступної неділі, 29 березня, збірна України розпочне боротьбу за вихід у Дивізіон 2А проти команд Бельгії, Литви, Мексики, Нової Зеландії та Гонконгу.

Перший матч турніру пройде саме проти Мексики, гра розпочнеться о 7:30 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні чоловіча національна команда України стала переможницею групи Європейського кубку націй, обігравши збірну Словенії з рахунком 4:2.