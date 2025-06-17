Тренер збірної України залишив румунський Волунтарі

Головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс залишив аналогічну посаду в румунському Волунтарі.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Волунтарі подякували Багатскісу за роботу та наголосили, що фахівець вивів команду на принципово новий рівень у європейському баскетболі.

58-річний Багатскіс протягом останніх трьох сезонів тренував румунський Волунтарі. Цього сезону ця команда тріумфувала в Європейській північній баскетбольній лізі (ENBL).

Очікується, що наступним клубом латвійського наставника стане польський Шльонск.

Нагадаємо, раніше Багатскіс назвав суперників збірної України при підготовці напередодні старту прекваліфікації ЧС-2027.