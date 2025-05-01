Стали набагато сильнішими у тактичному плані: Трахт – про перемогу над Польшею на ЧС-2025

Нападник збірної України Даниїл Трахт вважає що національна команда стала набагато сильнішою у тактичному плані, тому матч з Польщею (4:1) був набагато лешшим.

Цитує хокеїста Суспільне Спорт.

Трах відзначився голом наприкінці третього періоду.

"Не мав жодного тиску, знав, що ще будуть моменти, коли закинемо шайбу. На цьому рівні неважливо, хто закине шайбу, важливий лише командний результат, бо ми боремося за вихід в елітний дивізіон", - розповів він.

Нападник виділив прогрес збірної України в останніх матчах.

"Польща? Це дуже-дуже важкий суперник, але ми стали набагато сильнішими у тактичному плані. Рівень гравців, вважаю, підвищується з року в рік, тож ці ігри стали легшими. За турнірною ситуацією не слідкували, розуміли, що все залежатиме лише від нашого результату. Не дивилися на суперників", - розповів Трах.

За рахунок цієї перемоги Україна наздогнала лідера Дивізіону ІА Велику Британію – тепер в обох команд по дев'ять очок за тур до фінішу. Раніше британці обіграли Італію, вигравши свій четвертий поєдинок на турнірі.

В останньому матчі "синьо-жовті" зіграють з Японією. Від результату цієї зустрічі залежатиме подальша доля збірної України: перемога гарантуватиме українцям місце в елітному дивізіоні чемпіонату світу. Ця гра відбудеться у суботу, 3 травня.