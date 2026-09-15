Сокіл з розгромної поразки розпочав виступи у чемпіонаті Польщі

У вівторок, 15 вересня, відбувся матч 1-го туру чемпіонату Польщі з хокею, у якому Санок (Київський Сокіл) зазнав розгромної поразки від ГКС Катовіце.

Зустріч завершилася з рахунком 5:1.

Катовіце закинув по дві шайби у 1-му та 2-му періодах. У заключному відрізку поєдинку, а точніше вже під його кінцівку, українсько-польський колектив зміг скоротити відставання, однак вже за кілька хвилин суперник знову збільшив різницю до +4, знявши остаточні питання щодо переможця.

Чемпіонат Польщі з хокею

1-й тур

ГКС Катовіце – Санок 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)

Шайби: 1:0 – 13:09 Енглунд, 2:0 – 18:35 Кренжолик, 3:0 – 27:52 Андерсон, 4:0 – 32:59 Гофман, 4:1 – 54:52 Захаров, 5:1 –57:07 Фрашко

Зазначимо, що Сокіл у цьому сезоні виступатиме і в чемпіонаті України, і в чемпіонаті Польщі.

Напередодні президент СТС Санок Марек Пенянжек розповів, що клуб пішов на співпрацю з київським Соколом, щоб зберегти професійну ліцензію.