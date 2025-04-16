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Торонто вперше в історії виграв Атлантичний дивізіон

Володимир Максименко — 16 квітня 2025, 07:27
Торонто вперше в історії виграв Атлантичний дивізіон
Торонто Мейпл Лифс

Торонто Мейпл Ліфс вперше у своїй історії виграли Атлантичний дивізіон НХЛ.

Канадська команда обіграла Баффало та за один тур до завершення регулярного чемпіонату стала недосяжною для Тампа-Бей.

За свою історію клуб шість разів перемагав у дивізіоні, але ще жодного разу в Атлантичному. До цього були звитяги у Канадському, Північному та Північно-східному дивізіонах.

У серії плейоф перший матч Торонто зіграють проти Оттави – вперше з 2004 року. Тоді Мейпл Ліфс здобули перемогу 4:3, але програли у півфіналі Філадельфії (2:4).

Раніше повідомлялось, що капітан Сан-Хосе не зможе продовжувати кар'єру через хворобу.

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