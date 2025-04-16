Торонто вперше в історії виграв Атлантичний дивізіон

Торонто Мейпл Ліфс вперше у своїй історії виграли Атлантичний дивізіон НХЛ.

Канадська команда обіграла Баффало та за один тур до завершення регулярного чемпіонату стала недосяжною для Тампа-Бей.

За свою історію клуб шість разів перемагав у дивізіоні, але ще жодного разу в Атлантичному. До цього були звитяги у Канадському, Північному та Північно-східному дивізіонах.

Earned it, but hungry for more! pic.twitter.com/kxmb0yscj2 — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) April 16, 2025

У серії плейоф перший матч Торонто зіграють проти Оттави – вперше з 2004 року. Тоді Мейпл Ліфс здобули перемогу 4:3, але програли у півфіналі Філадельфії (2:4).

Раніше повідомлялось, що капітан Сан-Хосе не зможе продовжувати кар'єру через хворобу.