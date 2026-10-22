Філадельфія здобула третю поспіль перемогу, Оттава розгромила Флориду в регулярному чемпіонаті НХЛ
Результати матчів НХЛ за 22 жовтня
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У ніч із 21 на 22 жовтня відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.
Філадельфія здобула третю поспіль перемогу після серії з дев'яти поразок. Цього разу "Флаєрс" здолали на виїзді Баффало.
Оттава вдома приймала Флориду. Господарі пропустили першими, але врешті-решт оформили розгромну перемогу.
НХЛ – регулярний чемпіонат
22 жовтня
22 жовтня
Баффало – Філадельфія 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
Оттава – Флорида 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Зазначимо, що напередодні відбулись інші 11 поєдинків.