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Філадельфія здобула третю поспіль перемогу, Оттава розгромила Флориду в регулярному чемпіонаті НХЛ

Денис Іваненко — 22 жовтня 2026, 07:09
Філадельфія здобула третю поспіль перемогу, Оттава розгромила Флориду в регулярному чемпіонаті НХЛ
Результати матчів НХЛ за 22 жовтня
Getty Images

У ніч із 21 на 22 жовтня відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.

Філадельфія здобула третю поспіль перемогу після серії з дев'яти поразок. Цього разу "Флаєрс" здолали на виїзді Баффало.

Оттава вдома приймала Флориду. Господарі пропустили першими, але врешті-решт оформили розгромну перемогу.

НХЛ – регулярний чемпіонат
22 жовтня

Баффало – Філадельфія 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Оттава – Флорида 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Турнірна таблиця Східної конференції
Standings provided by Sofascore
Турнірна таблиця Західної конференції
Standings provided by Sofascore

Зазначимо, що напередодні відбулись інші 11 поєдинків.

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