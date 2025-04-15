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Гравець клубу НХЛ не зможе продовжувати кар'єру через хворобу

Володимир Максименко — 15 квітня 2025, 12:37
Гравець клубу НХЛ не зможе продовжувати кар'єру через хворобу
Логан Кутюр
Getty images

Капітан команди НХЛ Сан-Хосе Логан Кутюр не зможе продовжити свої виступи через хронічний лобковий остіт.

Про це повідомляє ESPN.

Очікується, що найближчим часом Шарк проведуть спільну з гравцем пресконференцію, на якій буде оголошено про це. Формально, Кутюр залишатиметься до кінця контракту в команді як гравець із хронічною травмою.

Через лобковий остіт, канадець відчуває періодичні болі у паху, тазу та низу живота. 

Хокеїст виступає у складі Сан-Хосе з 2009 року, а розпочав професійну кар'єру у 2007 в команди OHL Оттаві 67. Наразі гравець має ще два роки за контрактом з Шаркс.

Зазначимо, що у складі свого клубу Логан доходив до фіналу Кубку Стенлі у сезоні-2015/16, де вони поступились Піттсбургу.

Нагадаємо, що сьогодні жіноча збірна України розгромно перемогла Туреччину в матчі чемпіонату світу дивізіону 2В.

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