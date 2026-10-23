Бостон декласував Нешвілл, Вегас вдруге поспіль розгромно програв у регулярному чемпіонаті НХЛ
У ніч із 22 на 23 жовтня відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.
Ігровий день розпочався з матчу Бостона проти Нешвілла. У ньому господарі декласували суперника, закинувши шість "сухих" шайб.
Найрезультативніша гра відбулась між Едмонтоном і Кароліною. В ній команди на двох забили десять шайб, а доля зустрічі вирішилась у серії булітів.
Також варто відзначити розгромну поразку чинного фіналіста Кубку Стенлі. Вегас другий поєдинок поспіль програв із рахунком 2:6.
23 жовтня
Бостон – Нешвілл 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)
Нью-Джерсі – Анахайм 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
Оттава – Сан-Хосе 2:6 (1:1, 0:3, 1:2)
Піттсбург – Флорида 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Торонто – Рейнджерс 5:4 (2:1, 2:2, 1:1)
Айлендерс – Лос-Анджелес 2:3 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)
Даллас – Вінніпег 3:2 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 1:0)
Сент-Луїс – Вегас 6:2 (2:0, 1:1, 3:1)
Едмонтон – Кароліна 6:5 після булітів (1:1, 1:3, 3:1)
Калгарі – Міннесота 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
Ванкувер – Детройт 2:5 (1:3, 0:1, 1:1)
Сіетл – Юта 5:3 (2:1, 1:0, 2:2)
Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулись інші два поєдинки.