Бостон декласував Нешвілл, Вегас вдруге поспіль розгромно програв у регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч із 22 на 23 жовтня відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.

Ігровий день розпочався з матчу Бостона проти Нешвілла. У ньому господарі декласували суперника, закинувши шість "сухих" шайб.

Найрезультативніша гра відбулась між Едмонтоном і Кароліною. В ній команди на двох забили десять шайб, а доля зустрічі вирішилась у серії булітів.

Також варто відзначити розгромну поразку чинного фіналіста Кубку Стенлі. Вегас другий поєдинок поспіль програв із рахунком 2:6.

НХЛ – регулярний чемпіонат

23 жовтня

Бостон – Нешвілл 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)

Нью-Джерсі – Анахайм 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

Оттава – Сан-Хосе 2:6 (1:1, 0:3, 1:2)

Піттсбург – Флорида 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Торонто – Рейнджерс 5:4 (2:1, 2:2, 1:1)

Айлендерс – Лос-Анджелес 2:3 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)

Даллас – Вінніпег 3:2 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 1:0)

Сент-Луїс – Вегас 6:2 (2:0, 1:1, 3:1)

Едмонтон – Кароліна 6:5 після булітів (1:1, 1:3, 3:1)

Калгарі – Міннесота 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Ванкувер – Детройт 2:5 (1:3, 0:1, 1:1)

Сіетл – Юта 5:3 (2:1, 1:0, 2:2)

Турнірна таблиця Східної конференції Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулись інші два поєдинки.