Вінніпег обміняв свого зіркового воротаря до Нью-Джерсі

Олімпійський чемпіон у складі збірної США Коннор Геллебайк продовжить кар'єру в Нью-Джерсі Девілз.

Клуб оголосив про обмін 33-річного воротаря з Вінніпег Джетс.

В обмін Вінніпег отримав нападників Доусона Мерсера й Ніка Б'югстада, воротаря Ніко Доуса, права на шведського форварда Александера Комманда, а також вибори у другому раунді драфту-2029 та сьомому раунді драфту-2027.

Перехід завершив тривале протистояння голкіпера з клубом. Улітку Геллебайк попросив про обмін, а після неявки до тренувального табору отримав відсторонення без збереження зарплати. Воно мало завершитися саме 23 жовтня.

Американець тричі вигравав Везіна Трофі як найкращий воротар НХЛ, а за підсумками сезону-2024/25 отримав Гарт Трофі — нагороду найціннішому гравцеві ліги.

У минулому регулярному чемпіонаті Геллебайк провів 57 матчів, здобув 23 перемоги, відбив 89,5% кидків і пропускав у середньому 2,86 шайби за гру. Його контракт діє до завершення сезону-2030/31 із середньорічною вартістю 8,5 млн доларів.

У вересні Вінніпег Джетс представив фанатське джерсі Ukrainian Breakaway Jersey, присвячене українській культурі.