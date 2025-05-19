Боротьби не вийшло: Флорида розгромила на виїзді Торонто в сьомому матчі серії Кубку Стенлі

Сьогодні, 19 травня, відбувся вирішальний сьомий матч півфінальної серії плейоф Східної конференції Кубку Стенлі, в якому Торонто приймав Флориду.

Це була останнє протистояння НХЛ, яке ще не визначило свого переможця. А тому всі спостерігали саме за цією грою.

От тільки інтрига протрималася перші 20 хвилин поєдинку. На початку другого періода гості відкрили рахунок влучним кидком Сета Джонса, після чого на льоду посипалися голи. Пантерз перед перервою ще двічі відзначилися у воротах суперника, що поставило під загрозу шанси Мейпл Ліфс вийти до фіналу конференції.

На щастя для фанатів господарів, Торонто почав камбек на старті третьої 20-хвилинки. Проте на цьому камбек і закінчився, оскільки менш ніж за 50 секунд Флорида відповіла черговим своїм голом. А шайба в порожні ворота новачком-ветераном Бредом Маршаном поставила знак оклику в цій серії.

НХЛ – Кубок Стенлі

Другий раунд, 7 матч, 19 травня

Торонто – Флорида 1:6 (0:0, 0:3, 1:3) – Флорида виграла серію 4-3

Флорида зіграє у фіналі Східної конференції, де вона зустрінеться з Кароліною, яка доволі легко пройшла переможця регулярного сезону Вашингтон.

Нагадаємо, що паралельно проходить чемпіонат світу, на якому збірна США здобула розгромну перемогу та гарантувала собі місце в плейоф.