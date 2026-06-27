Лос-Анджелес підписав новий контракт з Кларком на 37 мільйонів доларів

Клуб НХЛ Лос-Анджелес Кінгз оголосив про підписання п'ятирічної угоди із захисником Брандтом Кларком.

Про це повідомив офіційний сайт "Кінгз".

Новий контракт діятиме до завершення сезону 2030/31. За цей період Кларк заробить 37 мільйонів доларів або 7,4 мільйона за рік.

The @LAKings have signed defenseman Brandt Clarke to a five-year contract worth an average annual value (AAV) of $7,400,000 through the 2030-31 season.



📰: https://t.co/VzIL9ocYmK pic.twitter.com/QVDnpeqG7Q — LA Kings PR (@LAKingsPR) June 26, 2026

23-річний оборонець провів повний сезон у регулярному чемпіонаті, взявши участь у всіх 82 матчах. Він оновив низку особистих рекордів, зокрема за закинутими шайбами (8), результативними передачами (32), набраними очками (40), а також часом перебування на льоду (19:48 у середньому за гру). Його 40 очок стали найкращим показником серед захисників команди та дозволили увійти до лідерів "Кінгз" за результативністю.

Кларк також відзначився високою ефективністю в обороні, посівши третє місце в НХЛ серед усіх польових гравців за кількістю блокованих кидків (185).

Обраний під 8-м номером драфту НХЛ 2021 року, захисник має на своєму рахунку 81 очко (15+66) у 185 матчах регулярних чемпіонатів. У сезоні 2024/25 він дебютував у плей-оф Кубка Стенлі, де загалом набрав 3 очки у 10 поєдинках.

На міжнародному рівні Кларк виступав за збірну Канади, з якою вигравав молодіжні та юнацькі чемпіонати світу під егідою IIHF.

Нагадаємо, що Лос-Анджелес у сезоні-2025/26 вп'яте поспіль вилетів з Кубку Стенлі після першого раунду.

Раніше повідомлялося, що легендарний канадський хокеїст Джонатан Тейвз оголосив про завершення професійної кар'єри.