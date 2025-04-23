В IIHF спростували чутки про допуск Росії до Олімпіади-2026

Міжнародна федерація хокею (IIHF) спростувала чутки про те, що ухвалила рішення про допуск збірної Росії до зимової Олімпіади 2026 року під російським прапором.

Про це у коментарі російському виданню Спорт Експрес повідомив член ради IIHF і генеральний директор Федерації хокею Латвії Вієстурс Козіолс.

"У нас не було ніякого засідання, не збиралися з цього приводу. Ми про це не говорили. Це просто плітки. Не знаю, звідки ви це берете. Але це плітки. Російський прапор? Дивіться, по-перше, у нас немає приводу збиратися з цього питання. Це питання не наше, а МОК. Не знаю, хто автор цієї пропаганди, але це неправильно. Це ні на копійку не відповідає дійсності", – заявив Козіолс.

На початку квітня повідомлялося про те, що Міжнародний олімпійський комітет обговорює допуск російських спортсменів на Олімпійські ігри-2026 з міжнародними федераціями зимових видів спорту.

Нагадаємо, що зимові Олімпійські ігри 2026 року відбудуться з 6 до 22 лютого в італійських Мілані та Кортіні д'Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.