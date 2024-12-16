Мінімальна поразка Міннесоти, важлива перемога Мапл Ліфс: результати матчів НХЛ

У ніч на 16 грудня відбулось п'ять матчів регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги (НХЛ).

Міннесота Вайлд мінімально поступилась Лас-Вегас Голден Найт – 2:3, але зберегла другу позицію у конференції Захід.

Мапл Ліфс здобув важливу перемогу над Баффало Сабрс з рахунком 5:3 та піднявся на третю позицію в Східній конференції. До лідера Вашингтон Кепіталс чотири бала.

НХЛ-2024/25 – регулярний сезон

16 грудня

Чікаго Блекхоукс – Нью-Йорк Айлендерс – 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)

Кароліна Хурікейнс – Коламбус Блу Джекетс – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Торонто Мапл Ліфс – Баффало Сабрс – 5:3 (1:2, 3:1, 1:0)

Міннесота Вайлд – Лас-Вегас Голден Найт – 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Сент-Луйс Блюз – Нью-Йорк Ренджерс – 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)

Нагадаємо, днем раніше, 15 грудня, відбулось 15 матчів в межах регулярного чемпіонату НХЛ.