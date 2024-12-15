“Важка” перемога Вінніпега над Монреалем, впевнені три очки Нью-Джерсі: результати матчів НХЛ

У ніч з 14 на 15 грудня відбулось 15 матчів регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги (НХЛ).

Лідер конференції Захід Вінніпег Йетс здобув "важку" перемогу над аутсайдером конференції Схід Монреаль Канадієнс – 4:2.

Нью-Джерсі Девілс досить впевнено обіграв Чікаго Блекхоукс з рахунком 4:1 та наблизився до лідера Східної конференції Вашингтон Кепіталс на відстань одного балу.

НХЛ-2024/25 – регулярний сезон

15 грудня

Нью-Йорк Рейнджерс – Лос-Анджелес Кінгс – 1:5 (0:2, 1:3, 0:0)

Нью-Джерсі – Чикаго Блекхоукс – 4:1 (0:0, 0:1, 4:0)

Міннесота Вайлд – Філадельфія Флаєрс – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Едмонтон Ойлерс – Вегас Голден Найтс – 6:3 (1:0, 4:2, 1:1)

Вінніпег Йетс – Монреаль Канадієнс – 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

Вашингтон Кепіталс – Баффало Сабрс – 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Оттава Сенаторс – Піттсбург Пенгвінс – 3:2 (1:0, 1:2, 1:0, 1:0)

Детройт Ред Вінгс – Торонто Мепл Ліфс – 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Коламбус Блу Джекетс – Анагейм Дакс – 3:4 (2:1, 0:1, 1:1, 0:1)

Даллас Старс – Сент-Луйс Блюз – 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Колорадо Аваланш – Нешвілл Предаторз – 5:2 (0:0, 2:0, 3:2)

Ванкувер Канакс – Бостон Брайнс – 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)

Сієтл Кракен – Тампа Бей Лайтнінг – 1:5 (1:2, 0:0, 0:3)

Сан-Хосе Шаркс – Юта – 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)

Калгарі Флеймс – Флоріда Пантерс – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Раніше відбувся лише один матч НХЛ, в якому Оттава здобула "суху" та розгромну перемогу над Кароліной.