Олімпійський чемпіон у складі збірної ФРН став новим президентом IIHF

Німця Франца Райндля обрали новим президентом Міжнародної федерації хокею (IIHF).

Про це повідомила пресслужба IIHF.

У вирішальному турі голосування він випередив чеха Петра Бржизу.

Вибори відбулися 2 жовтня та потребували двох турів. У першому найбільшу підтримку отримав Бржиза 48 голосів. Райндль набрав 36, а представник Киргизстану Айваз Оморканов – 33.

Оскільки жоден кандидат не здобув понад половину голосів, відбувся другий тур без Оморканова. У ньому Райндль переміг із результатом 60:57.

71-річний функціонер став 15-м президентом IIHF та першим німцем на цій посаді після Гюнтера Сабецькі, який керував федерацією у 1975–1994 роках.

Він замінить француза Люка Тардіфа, який керував із 2021 року. Термін повноважень нового президента триватиме до жовтня 2030 року.

Райндль – колишній хокеїст збірної ФРН, у складі якої здобув бронзу Олімпіади-1976. Загалом він виступив на трьох Олімпійських іграх і восьми чемпіонатах світу.

Після завершення кар'єри працював тренером і менеджером. У 2014–2022 роках очолював Федерацію хокею Німеччини, а з 2016-го входив до Ради IIHF.

Нагадаємо, у липні цього року IIHF не допустила збірну Росії з хокею до участі у чемпіонаті світу 2027 року.