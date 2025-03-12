Сокіл зіграє третій матч плейоф чемпіонату України проти Кременчука

У середу, 12 березня, відбудеться третій матч між Соколом та Кременчуком в межах півфінального поєдинку чемпіонату України.

Перша зустріч команд завершилась неочікуваною перемогою колективу з Полтавської області з рахунком 3:1.

Друга гра також завершилася сенсацією. Чинний чемпіон програв із рахунком 0:3.

Матчі в серії триватимуть до чотирьох перемог одного з клубів. Трансляції всіх поєдинків серії плейоф на YouTube-каналі Setanta Sport.

Трансляція буде додана пізніше

Нагадаємо, упродовж двох сезонів поспіль фінальну пару чемпіонату України складали Сокіл і Кременчук. У регулярному чемпіонаті сезону-2024/25 переможцем став Сокіл, а Кременчук посів 4 місце.