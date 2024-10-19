Сокіл зіграє проти Єсеніце у 2 турі Континентального кубка

Сьогодні, 19 жовтня, свій шлях у Континентальному кубку продовжить київський Сокіл.

Чемпіон України минулого сезону зіграє проти словенського Єсеніце. Початок гри – 17:00 за київським часом. А 20 жовтня кияни вийдуть на лід проти хорватського Сисака. Зустріч розпочнеться також о 17:00.

Всі матчі квартету відбудуться на "Арена Ріттен" в італійському місті Ріттен. У наступний етап вийде лише переможець групи.

Пряма трансляція

Нагадаємо, напередодні Сокіл з поразки стартував у Континентальному кубку. У першому турі команда Олега Шафаренка програла італійському Ріттнеру з рахунком 4:5.