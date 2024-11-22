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Сокіл обіграв Кепіталз у матчі чемпіонату України

Олег Дідух — 22 листопада 2024, 15:35
Сокіл обіграв Кепіталз у матчі чемпіонату України
ХК Сокіл

У п’ятницю, 22 листопада, відбувся матч чемпіонату України з хокею, в якому Сокіл здобув мінімальну перемогу над Київ Кепіталз.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

Чемпіони України відкрили рахунок у середині першого періоду зусиллями Всеволода Толстоушка. На початку третього періоду Віктор Захаров подвоїв перевагу підопічних Олега Шафаренка.

Наприкінці поєдинку латвійський легіонер Кепіталз Денис Берднікс повернув інтригу в матчі, проте Сокіл все ж втримав перемогу.

Чемпіонат України з хокею
22 листопада

Київ Кепіталз – Сокіл – 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

У вівторок, 19 листопада Сокіл обіграв Кременчук. Команда Шафаренка набрала 13 очок у 7 матчах і залишається третьою в турнірній таблиці чемпіонату України. У Кепіталз 15 балів та друга позиція.

Нагадаємо, у жовтні Сокіл вилетів з Континентального кубка.

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