Сокіл обіграв Кепіталз у матчі чемпіонату України

У п’ятницю, 22 листопада, відбувся матч чемпіонату України з хокею, в якому Сокіл здобув мінімальну перемогу над Київ Кепіталз.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

Чемпіони України відкрили рахунок у середині першого періоду зусиллями Всеволода Толстоушка. На початку третього періоду Віктор Захаров подвоїв перевагу підопічних Олега Шафаренка.

Наприкінці поєдинку латвійський легіонер Кепіталз Денис Берднікс повернув інтригу в матчі, проте Сокіл все ж втримав перемогу.

Чемпіонат України з хокею

22 листопада

Київ Кепіталз – Сокіл – 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

У вівторок, 19 листопада Сокіл обіграв Кременчук. Команда Шафаренка набрала 13 очок у 7 матчах і залишається третьою в турнірній таблиці чемпіонату України. У Кепіталз 15 балів та друга позиція.

Нагадаємо, у жовтні Сокіл вилетів з Континентального кубка.