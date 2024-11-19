Сокіл здолав Кременчук у чемпіонаті України

У вівторок, 19 листопада, відбувся матч чемпіонату України, в якому київський Сокіл вдома обіграв Кременчук.

Поєдинок завершився з рахунком 4:3.

Столичний клуб відкрив рахунок у першому періоді, коли використав більшість. Гол на свій рахунок записав 21-річний нападник Тимофій Савицький. У другій 20-хвилинці кияни змогли забезпечити комфортну перевагу в рахунку завдяки влучному кидку 19-річного Максима Жеребко у більшості та влучному пострілу Вадима Мазура.

Кременчук активізувався у третьому періоді та голами Дениса Матусевича, Богдана Середницького та Євгенія Абаджяна повністю перевернув гру.

Проте останнє слово залишилось за господарями, які на 57-й хвилині вирвали перемогу завдяки шайбі Василя-Юрія Качана.

Чемпіонат України з хокею

19 листопада

Сокіл (Київ) – Кременчук 4:3 (1:0, 2:0, 1:3)

Для Сокола це третя перемога у п'яти матчах. Наразі кияни посідають третє місце в турнірній таблиці чемпіонату з 10 балами в активі. Лідером чемпіонату є одеський Шторм, в якого 14 балів за 5 поєдинків.

Напередодні Київ Кепіталз у матчі з 10 шайбами обіграв Крижинку.