Сокіл знову розгромив Крижинку в чемпіонаті України

У понеділок, 25 листопада, відбувся матч чемпіонату України, в якому Крижинка поступилась чинному чемпіону Соколу.

Поєдинок завершився з рахунком 0:7.

Старт зустрічі виявився за Соколем – на 7-й хвилині відзначився досвідчений захисник Всеволод Толстушко. У другій 20-хвилинці довели рахунок до розгромного – Володимир Чердак, Вадим Мазур та Віктор Захаров.

У третьому періоді Чердак та Захаров оформили дубль, ще одна шайба на рахунку 16-річного Артема Кальсіна.

Перемога дозволила Соколу піднятися на другу сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 16 очок. Крижинка наразі не здобула жодного очка в чемпіонаті України, провівши шість поєдинків.

Лідером чемпіонату є одеський Шторм, в якого 17 балів за 7 поєдинків.

Чемпіонат України з хокею

25 листопада

Крижинка (Київ) – Сокіл (Київ) 0:7 (0:1, 0:3, 0:3)

Нагадаємо, що зустріч команд у 4 турі також завершилась переконливою перемогою Сокола з рахунком 5:1.