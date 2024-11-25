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Сокіл знову розгромив Крижинку в чемпіонаті України

Олександр Булава — 25 листопада 2024, 19:59
Сокіл знову розгромив Крижинку в чемпіонаті України
ХК Сокіл

У понеділок, 25 листопада, відбувся матч чемпіонату України, в якому Крижинка поступилась чинному чемпіону Соколу.

Поєдинок завершився з рахунком 0:7.

Старт зустрічі виявився за Соколем – на 7-й хвилині відзначився досвідчений захисник Всеволод Толстушко. У другій 20-хвилинці довели рахунок до розгромного – Володимир Чердак, Вадим Мазур та Віктор Захаров.

У третьому періоді Чердак та Захаров оформили дубль, ще одна шайба на рахунку 16-річного Артема Кальсіна.

Перемога дозволила Соколу піднятися на другу сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 16 очок. Крижинка наразі не здобула жодного очка в чемпіонаті України, провівши шість поєдинків.

Лідером чемпіонату є одеський Шторм, в якого 17 балів за 7 поєдинків.

Чемпіонат України з хокею
25 листопада

Крижинка (Київ) Сокіл (Київ) 0:7 (0:1, 0:3, 0:3)

Нагадаємо, що зустріч команд у 4 турі також завершилась переконливою перемогою Сокола з рахунком 5:1.

Сокіл ХК Крижинка

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