Кременчук перервав 10-матчеву серію перемог Сокола в останній грі команд у 2024 році

У суботу, 28 грудня, у матчі чемпіонату України з хокею зустрілися Сокіл та Кременчук.

Лідер чемпіонату звично для себе впевнено розпочав поєдинок. Кияни протягом двох періодів тричі виходили вперед, позначаючи свою перевагу.

Проте трохи оновлені через обмін зі Штормом гості шокували суперника на перших хвилинах третьої 20-хвилинки, коли вони протягом кількох десятків секунд двічі вразили ворота Богдана Дяченка.

Таким чином Кременчук вперше вийшов уперед, отримавши перевагу. На останніх хвилинах Сокіл не зміг реалізувати більшість. Фінальна сирени зафіксувала перемогу Кременчука 4:3, яка закрила 2024 рік для обох команд.

Чемпіонат України з хокею

28 грудня

Сокіл (Київ) – Кременчук 3:4 (2:1, 1:1, 0:2)

Кременчук перервав 10-матчеву серію перемог Сокола, завдавши йому третьої поразки у сезоні в основний час та помстившись за два попередні програші.

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