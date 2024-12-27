Шторм та Кременчук провели обмін за участі трьох гравців
ХК Шторм (Одеса)
ХК Шторм (Одеса)
У чемпіонаті України з хокею відбувся обмін між Штормом та Кременчуком.
Про цей трейд одеський клуб оголосив у своїх соцмережах.
В результаті обміну до одеситів приєдналися воротар Микита Гордюшин та нападник Святослав Тимченко.
У зворотному напрямку послідував воротар Едуард Захарченко.
Шторм та Кременчук є сусідами у турнірній таблиці, займаючи третє та четверте місця відповідно. Команди розділяють 7 очок. При цьому у Кременчука є ще два матчі в запасі.
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