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Шторм та Кременчук провели обмін за участі трьох гравців

Олексій Погорелов — 27 грудня 2024, 18:11
Шторм та Кременчук провели обмін за участі трьох гравців
ХК Шторм (Одеса)
ХК Шторм (Одеса)

У чемпіонаті України з хокею відбувся обмін між Штормом та Кременчуком.

Про цей трейд одеський клуб оголосив у своїх соцмережах.

В результаті обміну до одеситів приєдналися воротар Микита Гордюшин та нападник Святослав Тимченко.

У зворотному напрямку послідував воротар Едуард Захарченко.

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Шторм та Кременчук є сусідами у турнірній таблиці, займаючи третє та четверте місця відповідно. Команди розділяють 7 очок. При цьому у Кременчука є ще два матчі в запасі.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами всіх матчів молодіжного чемпіонату світу з хокею U-20, який проходить у канадській Оттаві.

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