Сокіл прийме Дніпро Херсон у матчі чемпіонату України

У суботу, 25 січня, відбудеться матч чемпіонату України з хокею київським Соколем та херсонським Дніпром.

Початок поєдинку запланований на 13:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на Youtube-каналі Setanta Sports.

Сокіл наразі посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату України з 39 балами в активі, Дніпро йде на передостанній позиції з 12 очками.

Попередні три матчі у поточному сезоні київський клуб виграв з загальним рахунком 20:1.

Нагадаємо, напередодні Сокіл у столичному дербі розгромив Крижинку.