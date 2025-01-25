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Сокіл прийме Дніпро Херсон у матчі чемпіонату України

Олександр Булава — 25 січня 2025, 08:20
Сокіл прийме Дніпро Херсон у матчі чемпіонату України
ХК Сокіл

У суботу, 25 січня, відбудеться матч чемпіонату України з хокею київським Соколем та херсонським Дніпром.

Початок поєдинку запланований на 13:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на Youtube-каналі Setanta Sports.

Сокіл наразі посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату України з 39 балами в активі, Дніпро йде на передостанній позиції з 12 очками.

Попередні три матчі у поточному сезоні київський клуб виграв з загальним рахунком 20:1.

Нагадаємо, напередодні Сокіл у столичному дербі розгромив Крижинку.

Сокіл ХК Дніпро Херсон

Сокіл

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