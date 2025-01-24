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Сокіл у столичному дербі чемпіонату України без проблем переграв Крижинку

Олексій Мурзак — 24 січня 2025, 18:47
Сокіл у столичному дербі чемпіонату України без проблем переграв Крижинку
ХК Крижинка

У п'ятницю, 24 січня, відбувся матч регулярного чемпіонату України з хокею, в якому зустрічалися чинний чемпіон Сокіл та столична Крижинка.

Дива не сталося, перемогу з рахунком 5:0 здобули підопічні Костянтина Сімчука.

Завдяки перемозі Сокіл набрав 39 балів та закріпився на другому місці в турнірній таблиці. Водночас Крижинка продовжує йти без перемог, не здобувши жодного балу за 19 зіграних матчів.

Чемпіонат України з хокею
Регулярний чемпіонат, 24 січня

Сокіл – Крижинка 5:0 (0:0, 1:0, 4:0)

Шайби: 1:0 – 22:57 Жеребко, 2:0 – 49:49 Захаров, 3:0 – 54:34 Жеребко, 4:0 – 54:42 Янішевський, 5:0 – 56:31 Собченко

Нагадаємо, 21 січня відбувся матч чемпіонату України з хокею, в якому Київ Кепіталз у столичному дербі також розгромив Крижинку.

Сокіл Чемпіонат України з хокею ХК Крижинка

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