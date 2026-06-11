Чинний чемпіон України планує виступати в елітному дивізіоні чемпіонату Польщі: подробиці
ХК Сокіл
Чинний чемпіон першості України ХК Сокіл має намір стартувати в елітному дивізіоні польського хокейного чемпіонату.
Про це повідомила пресслужба київського клубу.
У цьому турнірі столична команда планує виступати, об'єднавшись із місцевим клубом Санок, а самі матчі проводитимуть на хокейні арені міста.
Участь у першості Польщі для Сокола відбуватиметься паралельно з виступом у чемпіонаті України. Зараз клуби на етапі узгодження усіх моментів, які передують виступам у турнірі.
Водночас додаткову інформацію стосовно майбутнього команди буде оприлюднено пізніше.
Напередодні стало відомо, що срібний призер чемпіонату України Кременчук припинив співпрацю з головним тренером.