Скороход продовжить кар'єру в чемпіонаті Чехії

18-річний хокеїст Даніїл Скороход у наступному сезоні не захищатиме кольори Сокола.

Про це повідомила пресслужба київського клубу.

Нападник підписав угоду з чеською Славією. Він виступатиме за молодіжну команду пражан.

Зазначимо, що за Сокіл Скороход грав із листопада 2025 року. У складі киян він став чемпіоном України.

"Дякуємо Даніїлу Скороходу за час, проведений у нашій команді та внесок у чемпіонство, бажаємо удачі на новому місці", – йдеться в повідомленні.

У "золотому" сезоні перспективний нападник провів на льоду 27 поєдинків. У них він закинув сім шайб та віддав 15 результативних передач.