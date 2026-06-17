Скороход продовжить кар'єру в чемпіонаті Чехії
Даніїл Скороход
ХК Сокіл
18-річний хокеїст Даніїл Скороход у наступному сезоні не захищатиме кольори Сокола.
Про це повідомила пресслужба київського клубу.
Нападник підписав угоду з чеською Славією. Він виступатиме за молодіжну команду пражан.
Зазначимо, що за Сокіл Скороход грав із листопада 2025 року. У складі киян він став чемпіоном України.
"Дякуємо Даніїлу Скороходу за час, проведений у нашій команді та внесок у чемпіонство, бажаємо удачі на новому місці", – йдеться в повідомленні.
У "золотому" сезоні перспективний нападник провів на льоду 27 поєдинків. У них він закинув сім шайб та віддав 15 результативних передач.