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Батько хокеїста київського Сокола повернувся з російського полону

Микола Літвінов — 26 червня 2026, 17:50
Батько хокеїста київського Сокола повернувся з російського полону
Олександр Крикля
pavliuk.yuliia/instagram

Військовослужбовець Олександр Крикля, батько хокеїста київського Сокола, повернувся із полону російських окупантів.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Його 21-річний син Ілля Крикля після повернення свого батька залишив пост в інстаграмі з підписом: "4 роки очікування". Олександр Крикля з перших днів війни Росії з Україною доєднався до збройних лав на захист вітчизни. Він брав участь в обороні "Азовсталі" в Маріуполі.

Зауважимо, що Ілля Крикля є уродженцем Донецької області та виховувався у системі хокейного клубу Донбас. Через початок російського вторгнення у 2014 році був вимушений переїхати до Дружківки (Краматорський район). А коли настала повномасштабна війна, молодий хокеїст покинув Донецьк.

Нагадаємо, що 26 червня в результаті нового обміну з державою-агресором Україна повернула з російського полону 160 своїх громадян. Серед звільнених, зокрема, 115 оборонців Маріуполя.

Також додамо, що за підсумком сезону 2025/26 київський Сокіл став чемпіоном України, вперше з 2010 року оформивши титул у столиці.

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