Сокіл підписав ключового нападника Шторма. Він – син легендарного українського хокеїста

Київський Сокіл підписав форварда Святослава Тимченка.

Про це повідомила пресслужба столичного клубу.

Минулий сезон 23-річний форвард завершував у складі одеського Шторму, куди перейшов із Кременчука під час обміну голкіпера Едуарда Захарченка.

За клуб з Одеси встиг відіграти 11 поєдинків, в яких закинув 5 шайб і віддав 7 результативних передач. За Кременчук закинув 4 шайби за 17 поєдинків.

Протягом кар'єри також виступав за Дніпро (Херсон), ХК Маріуполь, ХК Краматорськ. Ставав чемпіоном України U-16, а на дорослому рівні тричі вигравав срібло і раз бронзу чемпіонату України.

Святослав є сином Олега Тимченка. Його тато з 1996 до 2001 року виступав у різних лігах Північної Америки. З 2002 до 2015 року переважну більшість кар'єри провів у найкращих командах Білорусі.

Загалом чотири рази ставав чемпіоном цієї країни. У складі Юность-Мінськ у 2011 році Олег став переможцем Континентального Кубку.

Регулярно викликався до лав збірної України. У 2011 році став кращим бомбардиром (4 шайби за 5 матчів) у Дивізіоні IA. У 2013 році Тимченко став найкращим скорером (5 + 5) у Дивізіоні IB.

Нагадаємо, раніше Сокіл підписав нападника Микиту Олійника, який попередні два чемпіонати провів у лавах Київ Кепіталз.