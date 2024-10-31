Сокіл підсилився двома хокеїстами перед стартом чемпіонату України

Перед стартом чемпіонату України-2024/25 Сокіл підсилився двома хокеїстами.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зокрема, команду підсилив 21-річний універсал Тимофій Савицький, який попередні п'ять сезонів провів у складі Кременчука, з яким став з чемпіоном України-2019/20. Загалом у чемпіонатах України провів 160 матчів, закинув 12 шайб і віддав 31 результативну передачу.

Також в команду повернувся досвідчений 42-річний оборонець Павло Дворецький. Вперше він перейшов у Сокіл у 2000-му та покинув його через два роки. У 2017 році він призупинив кар'єру, проте повернувся у хокей у 2022-му.

У другій половині минулого сезону вдруге прийшов у Сокіл, проте в оренду. Всього за Сокіл провів 55 матчів, у яких закинув 3 шайби та віддав 10 результативних передач.

Нагадаємо, напередодні Федерація хокею України, яку очолює Сергій Мазур, анонсувала старт чемпіонату України-2024/2025.