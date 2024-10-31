ФХУ анонсувала початок чемпіонату України-2024/2025: відеотрансляція матчу Кременчук – Дніпро

Федерації хокею України, яку очолює Сергій Мазур, анонсувала старт чемпіонату України-2024/2025.

Про це йдеться у соцмережах ФХУ.

Сезон розпочнеться матчем Кременчука проти Дніпра. Поєдинок відбудеться на арені "Айсберг" у Кременчуці. Початок – о 18:00 за київським часом.

Трансляція гри відбудеться на You-Tube-каналі Федерації хокею України. Переглянути матч можна також на нашому сайті.

Нагадаємо, що 22 вересня, в Кременчуці відбувся Генеральний конгрес федерації, де було обрано нового президента Сергія Мазура.

Водночас Георгій Зубко вважає "конгрес" самопроголошеним, нелегітимним і проведеним в обхід статуту Федерації хокею та чинного законодавства України.

Напередодні нова Федерація хокею провела Кубок України в Кременчуці. Шторм впевнено обіграв Тризуб та став переможцем турніру.

Уся інформація, розклад матчів і представлення команд-учасниць були доступні на сайті ihfua.com Мазура. У той час, як на сайті fhu.com.ua Зубка останні новини про Кубок України датуються 10 і 13 вересня. Зауважимо, що обидва портали позиціонують себе як офіційний сайт Федерації хокею України.