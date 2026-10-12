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Сокіл оголосив заявку на Континентальний кубок: команді допоможуть троє гравців із Польщі

Олексій Мурзак — 12 жовтня 2026, 00:21
Сокіл оголосив заявку на Континентальний кубок: команді допоможуть троє гравців із Польщі
ХК Сокіл

Київський Сокіл назвав 22 хокеїстів, які зіграють у першому раунді Континентального кубка-2027.

Заявка опублікована на сайті столичного клубу.

До заявки увійшли троє представників Санок-Сокола, який виступає в чемпіонаті Польщі: український захисник Іван Сисак, латвійський воротар Ерікс Вітольс та захисник зі шведським громадянством Тимон Пиріг.

Також киянам допоможе нападник Ілля Крикля. Минулого сезону він виступав за Сокіл, а влітку перейшов до Одещини. У Континентальному кубку форвард зіграє за київську команду на правах оренди.

Заявка Сокола

  • Воротарі: Ерікс Вітольс, Олег Петров
  • Захисники: Всеволод Толстушко, Олексій Янішевський, Микита Полоницький, Євгеній Ратушний, Богдан Трущенко, Іван Сисак, Тимон Пиріг
  • Нападники: Данило Тіщенко, Володимир Чердак, Микита Сидоренко, Денис Жеребко, Артем Кальсін, Віктор Захаров, Вадим Мазур, Матвій Бурдаков, Максим Жеребко, Денис Бородай, Святослав Тимченко, Микита Олійник, Ілля Крикля

Матчі групи А відбудуться 16–18 жовтня в литовському Електренаї. Сокіл зустрінеться з іспанською Хакою, литовською Енергією та латвійським Мого. До наступного раунду вийде лише переможець квартету.

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