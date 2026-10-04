Сокіл переміг Одещину, здобувши другу поспіль перемогу в чемпіонаті України
ХК Сокіл
У неділю, 4 жовтня, відбувся матч чемпіонату України з хокею, у якому Сокіл вдома переграв Одещину.
Зустріч завершилася з рахунком 2:0.
Всі ключові події розгорнулися у першому періоді, в середині якого кияни закинули дві швидких шайби зусиллями Тищенка та Бурдакова.
Одещина намагалася виправити ситуацію, однак так і не змогла прошити оборону чинних чемпіонів першості, зазнавши першої поразки в сезоні.
Для Сокола ж ця перемога стала другою поспіль, із 6-ма очками кияни очолили турнірну таблицю, обійшовши Шершнів.
Чемпіонат України з хокею
4 жовтня
Сокіл – Одещина 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Шайби: 1:0 – 10:17 Тищенко, 2:0 – 10:34 Бурдаков
Нагадаємо, у ще одній зустрічі ігрового дня Кременчук обіграв Дніпро.