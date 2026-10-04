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Сокіл переміг Одещину, здобувши другу поспіль перемогу в чемпіонаті України

Олексій Мурзак — 4 жовтня 2026, 19:39
Сокіл переміг Одещину, здобувши другу поспіль перемогу в чемпіонаті України
ХК Сокіл

У неділю, 4 жовтня, відбувся матч чемпіонату України з хокею, у якому Сокіл вдома переграв Одещину.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0.

Всі ключові події розгорнулися у першому періоді, в середині якого кияни закинули дві швидких шайби зусиллями Тищенка та Бурдакова.

Одещина намагалася виправити ситуацію, однак так і не змогла прошити оборону чинних чемпіонів першості, зазнавши першої поразки в сезоні.

Для Сокола ж ця перемога стала другою поспіль, із 6-ма очками кияни очолили турнірну таблицю, обійшовши Шершнів.

Чемпіонат України з хокею
4 жовтня

Сокіл – Одещина 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Шайби: 1:0 – 10:17 Тищенко, 2:0 – 10:34 Бурдаков

Нагадаємо, у ще одній зустрічі ігрового дня Кременчук обіграв Дніпро.

Чемпіонат України з хокею ХК Сокіл Київ ХК Одещина

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