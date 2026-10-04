Санок-Сокіл зазнав сьомої поспіль поразки в чемпіонаті Польщі

Санок-Сокіл під керівництвом українського тренера Олега Шафаренка програв Краковії у 7-му турі чемпіонату Польщі з хокею.

Зустріч завершилася з рахунком 2:3.

Після двох періодів гості поступалися 0:2, проте в заключній двадцятихвилинці відігралися. Спочатку Радослав Савицький відзначився з передачі українця Микити Сидоренка, а згодом Іван Сисак зрівняв рахунок.

Однак уже через 87 секунд Крістіан Моцарський повернув Краковії перевагу. Його шайба у підсумку стала переможною.

Чемпіонат Польщі з хокею

7-й тур

Краковія – Санок-Сокіл 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

Шайби: 1:0 – 14 Капіца, 2:0 – 31 Горшановс (у більшості), 2:1 – 49 Савицький, 2:2 – 54 Сисак, 3:2 – 55 Моцарський

Для польсько-українського клубу ця поразка стала 7-ю поспіль у поточному сезоні. У попередньому турі Санок-Сокіл програв Полонії Битом.