Експрацівник Сокола повідомив про заборгованості по зарплаті в клубі

У хокейного клубу Сокіл є заборгованості по зарплаті перед щонайменше одним колишнім своїм працівником.

Про це повідомив Трибуні колишній сервісмен Сокола Тимур Чермашенцев.

За його словами, він працював у київському клубі з січня поточного року. За цей час жодного разу не отримав зарплату вчасну, а на сьогодні сумарна заборгованість складає 55 тисяч гривень.

"При цьому протягом усього періоду я стикався з одними й тими самими проблемами:

— відсутність нормальної комунікації з боку керівництва;

— постійні перенесення виплат та обіцянки;

— жодної виплати ЗП протягом усього літа;

— відсутність чіткої інформації щодо подальшої роботи", – розповів сервісмен.

Також він пояснив, коли та чому припинив співпрацю з клубом:

"Окремо хочу згадати ситуацію зі зборами команди в Польщі. Інформацію про поїздку я отримав лише приблизно за два тижні до її початку. При цьому належної організаційної підготовки та нормальної комунікації щодо моєї роботи не було. У результаті я відмовився їхати на збори без погашення заборгованості переді мною. Після цього клуб фактично припинив зі мною співпрацю, не повідомивши мене про це належним чином", – додав фахівець.

Також Чермашенцев закликав Сокіл погасити заборгованість перед ним:

"Я бачу публічні інтерв'ю керівництва клубу, з яких складається враження, що ситуація в Соколі перебуває під контролем: команда продовжує виступати в Польщі та Україні, а клуб повідомляє про погашення боргів ХК Сянок, під егідою якого виступає у чемпіонаті Польщі. У мене виникає просте питання: якщо клуб має можливість продовжувати роботу та виконувати фінансові зобов'язання перед іншими сторонами, чому він не може виконати свої зобов'язання перед працівниками? Я не хочу конфлікту заради конфлікту. Я хочу отримати зароблені мною гроші за виконану роботу", – додав сервісмен.

Минулого тижня Санок/Сокіл зазнав сьомої поспіль поразки в чемпіонаті Польщі.