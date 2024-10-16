Український хокейний клуб Сокіл оголосив заявку на матчі другого раунду Континентального кубку-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Заявка Сокола

Воротарі

Дьяченко, Петров.

Захисники

Алексюк, Янішевський, Римар, Горлушко, Ратушний, Полоницький, Толстушко, Філімонов.

Нападники

Жеребко Д., Благий, Бородай, Сидоренко, Жеребко М., Захаров, Кальсін, Костромітін, Мазур, Чердак, Ромащенко, Собченко.

Суперниками української команди будуть італійський Ріттнер, словенський Єсеніце і хорватський Сісак. Перший матч Сокіл зіграє у п'ятницю, 18 жовтня. Початок – о 21:00 за київським часом. Суперником буде Ріттнер.

Нагадаємо, київський Сокіл орендував на матчі Континентального кубку двох хокеїстів одеського Шторма – захисника Євгена Ратушного та форварда Микиту Сидоренка.