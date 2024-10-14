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Сокіл орендував двох хокеїстів Шторма на матчі Континентального кубку

Руслан Травкін — 14 жовтня, 22:36
Сокіл орендував двох хокеїстів Шторма на матчі Континентального кубку
Євген Ратушний (26)
Сокіл

Київський Сокіл орендував на матчі Континентального кубка двох хокеїстів одеського Шторма – захисника Євгена Ратушного та форварда Микиту Сидоренка.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Ратушний – капітан Шторма. В Україні грав за Галицьких Левів та херсонський Дніпро. Влітку 2021 року був на перегляді у Соколі, але тоді не підійшов київській команді.

Сидоренко також в Україні грав за Дніпро. Минулого сезону став найкращим бомбардиром чемпіонату України. Цьогоріч дебютував за збірну України, зробив 1 асист за 2 гри.

Нагадаємо, 2 раунд Континентального кубку стартує 18 жовтня. Сьогодні став відомий календар чемпіона України.

Континентальний кубок Сокіл хокей Шторм Одеса

Сокіл

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