Сокіл орендував двох хокеїстів Шторма на матчі Континентального кубку

Київський Сокіл орендував на матчі Континентального кубка двох хокеїстів одеського Шторма – захисника Євгена Ратушного та форварда Микиту Сидоренка.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Ратушний – капітан Шторма. В Україні грав за Галицьких Левів та херсонський Дніпро. Влітку 2021 року був на перегляді у Соколі, але тоді не підійшов київській команді.

Сидоренко також в Україні грав за Дніпро. Минулого сезону став найкращим бомбардиром чемпіонату України. Цьогоріч дебютував за збірну України, зробив 1 асист за 2 гри.

Нагадаємо, 2 раунд Континентального кубку стартує 18 жовтня. Сьогодні став відомий календар чемпіона України.