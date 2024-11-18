Київ Кепіталз у матчі з 10 шайбами обіграв Крижинку

У понеділок, 18 листопада, відбувся матч чемпіонату України, в якому Київ Кепіталз вдома обіграв дебютанта чемпіонату Крижинку.

Поєдинок завершився рахунком 9:1.

Зустріч розпочалась з дубля 40-річного Сергія Черненка, ще дві шайби у першому періоді на рахунку Ярослав Панченка та Микити Лєснікова.

На старті другої 20-хвилинки Олександр Буняк зміг відквитати одну шайбу, на що Кепіталз відповіди влучними ударами Євгена Секірко та Андрія Кривоножкіна.

У третьому періоді за господарів відзначились Даниїл Тищенко, Олександр Валькун та Себастьян Карпенко.

Чемпіонат України з хокею

6 тур, 18 листопада

Київ Кепіталз – Крижинка 9:1 (4:0, 2:1, 3:0)

Для Кепіталз це четверта перемога у п'яти матчах. Наразі кияни посідають друге місце в турнірній таблиці чемпіонату з 12 балами в активі. Лідером чемпіонату є одеський Шторм, в якого 14 балів за 5 поєдинків.

Нагадаємо, напередодні дебютант розгромно поступився чинному чемпіону України Соколу, а раніше Крижинку декласував Кременчук, закинувши 16 шайб без відповіді.