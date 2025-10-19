Українська правда
Вирішальна битва: Кременчук посперечається з Георгенню за право вийти до наступного раунду Континентального кубку

Олексій Погорелов — 19 жовтня 2025, 09:02
ХК Кременчук

Сьогодні, 19 жовтня, в межах останнього третього туру групового етапу Континентального кубку відбудеться матч між румунською Георгенню та українським Кременчуком.

Обидві команди дійшли до цієї зустрічі із максимумом очок, тож саме вони між собою розіграють путівку до другого раунду турніру. Тільки одна команда вийде з групи.

Кременчук підходить до цього поєдинку на позитивному настрої після історичних перемог над Академією Будапешт (3:2) та Црвеною Звездою (12:0).

Континентальний кубок – перший раунд
Група В, 3 тур, 19 жовтня

19:00 Георгень (Румунія) – Кременчук (Україна)

Для Кременчука це третій розіграш Континентального кубку. Раніше команда змагалась у сезонах-2015/16 та 2022/23.

У 2015 році Кременчук програв білоруському Шахтарю (0:6), французькому Руану (3:7) та польському Тихи (1:3). У 2022 році чемпіон України також зазнав трьох поразок: Унія (2:4), Нітра (3:7) та Асіаго (0:5).

Українська команда мали б зіграти у сезоні-2020/21, але турнір скасували через Covid-19.

