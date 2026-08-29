Сокіл зазнав другої поразки на турнірі в Польщі
Сокіл
Київський Сокіл зіграв свій другий матч на товариському турнірі в польському Битомі.
Український колектив поступився місцевій Полонії. Зустріч завершилась з рахунком 0:7. Кияни провалили другий період, де пропустили одразу п'ять шайб.
У неділю, 30 серпня, український клуб зустрінеться з Енергою (Торунь). Гра розпочнеться о 12:00 за київським часом.
Товариський матч
29 серпня
Полонія – Сокіл 7:0 (1:0, 5:0, 1:0)
Нагадаємо, напередодні гравці столичного колективу поступились Унії з Освенцима з рахунком 3:5.
Раніше Сокіл оголосив про продовження контракту з капітаном команди Віктором Захаровим.