Київ Кепіталз здобув вольову перемогу над Ригою в чемпіонаті Балтійської ліги

Київ Кепіталз переміг ХК Рига в номінально домашньому матчі регулярного сезону Балтійської ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 6:3.

Українська команда невдало розпочала зустріч і вже на дев'ятій хвилині поступалася з різницею у дві шайби. Проте ще до завершення першого періоду кияни не лише зрівняли рахунок, а й вийшли вперед – 3:2.

У другому періоді Київ Кепіталз збільшив перевагу до трьох шайб завдяки влучним кидкам Сварса та Сієккінена. Ризька команда відповіла ще одним голом, однак у заключній 20-хвилинці Янсонс реалізував більшість і встановив остаточний рахунок – 6:3.

Хокей – Балтійська хокейна ліга

Регулярний чемпіонат, 14 жовтня

Київ Кепіталз – ХК Рига 6:3 (3:2, 2:1, 1:0)

Шайби: 0:1 – 03:41 Венгерс (більш.), 0:2 – 08:31 Зіле, 1:2 – 10:11 Янсонс (більш.), 2:2 – 11:30 Шишлянніковс, 3:2 – 12:58 Сарканіс, 4:2 – 25:51 Сварс (більш.), 5:2 – 28:15 Сієккінен, 5:3 – 29:43 Мезінс, 6:3 – 47:19 Янсонс (більш.).

Ця перемога стала для Київ Кепіталз восьмою в дев'яти матчах сезону. Маючи 16 очок, український клуб посідає друге місце в турнірній таблиці. Лідирує Мого, в активі якого 17 очок після дев'яти зустрічей.

Наступний матч кияни проведуть 17 жовтня на виїзді проти литовського Пункс Вільнюс, який посідає сьоме місце з п'ятьма очками.

Раніше повідомлялося про перемогу Київ Кепіталз над Земгале із розгромним рахунком.