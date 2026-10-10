Київ Кепіталз розгромив Земгале в регулярному чемпіонаті Балтійської ліги

У суботу, 10 жовтня, Київ Кепіталз провів черговий матч регулярного чемпіонату Балтійської хокейної ліги, в якому на домашньому льоду впевнено обіграв Земгале.

Поєдинок завершився з рахунком 4:0.

Кияни відкрили рахунок на 12-й хвилині завдяки Михайлу Ковальчуку. У другому періоді Ілля Коренчук подвоїв перевагу господарів, а Ковальчук за 15 секунд до завершення періоду оформив дубль. Остаточну крапку на початку третьої 20-хвилинки встановив Віталій Андрейків.

Хокей – Балтійська хокейна ліга

Регулярний чемпіонат, 10 жовтня

Київ Кепіталз – Земгале 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – 11:57 Ковальчук, 2:0 – 30:33 Коренчук, 3:0 – 39:45 Ковальчук, 4:0 – 44:28 Андрейків.

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Для Київ Кепіталз це вже п'ята поспіль перемога в першості Балтійської хокейної ліги. У попередньому матчі команда Олега Тимченка розгромила ризьку Призму (8:2).