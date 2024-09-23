Розкол у Федерації хокею України: два президенти і туманні перспективи

Напередодні Федерація хокею України отримала нового президента організації – ним став Сергій Мазур. Обрання нового президента організації відбулося на Генеральному конгресі Федерації хокею України, який відбувся в неділю, 22 вересня, в Кременчуці. Під час конгресу, окрім нового очільника організації, також обрали членів Ради ФХУ та внесли зміни до статуту Федерації.

Примітно, що цю новину повідомив не портал ФХУ, а хокейний клуб Кременчук, на своїй сторінці у Facebook. Пізніше новину опублікував також сайт ihfua.com, який не має стосунку до порталу fhu.com.ua. Наразі обидва сайти позиціонують себе як офіційний сайт Федерації хокею України.

Згідно з повідомленням, кандидатуру Сергія Мазура на посаду нового президента Федерації хокею України підтримали всі 46 із 66 членів конгресу. Водночас рішення про обрання Мазура було ухвалено одноголосно: 20 членів конгресу зареєструвалися, але не були присутні на ньому.

Сергій Мазур, 56-річний функціонер і колишній президент ХК Кременчук, розпочав свою кар'єру в хокеї у 2005 році, коли створив аматорську команду Кременчук. Згодом, вона стала основою для створення однойменного клубу 2010-го. А 2015 року Мазур обіймав посаду генерального менеджера збірної України з хокею, коли президентом організації був Анатолій Брезвін.

На посаді президента Федерації хокею України Мазур змінив Георгія Зубка. Він очолював організацію з 2020 року, а перед цим протягом чотирьох років обіймав посаду віцепрезидента. Але саме тут починається найцікавіше.

Скандал навколо виборів

Палкі суперечки навколо виборів президента ФХУ точилися вже досить давно. Ще в середині липня Дисциплінарний комітет ФХУ призупинив повноваження 7 членів Ради федерації. Тоді ж на офіційному сайті федерації було опубліковано інформацію про спробу "захоплення та вчинення дій на перешкоджання законній діяльності та інтересам Федерації хокею України".

Коментуючи призупинення повноважень членів Ради федерації нашому виданню, Зубко розповів про "спробу заколоту", що відбулася у червні. За його словами, напередодні конгресу організації було проведено нараду під керівництвом колишнього президента Федерації хокею України Анатолія Брезвіна, яка фіналізувала питання відсторонення керівництва федерації.

Тоді Зубко зазначав: "7 червня 2024 року був позачерговий конгрес. Конгрес було зірвано, тому що напередодні ввечері була проведена нарада під керівництвом Анатолія Брезвіна (колишній президент ФХУ – прим.), яка фіналізувала питання відсторонення керівництва федерації. Тоді стало остаточно зрозуміло про заколот. Після цього дійсно ми отримали різні повідомлення. Фактично група людей показала свої обличчя, говорили неправду на конгресі, ми маємо ці відеозаписи.

Далі ми отримали звернення військового про спецоперацію зі зміни керівництва на проросійських людей. Мною було подано запит до дисциплінарного комітету, це незалежний окремий орган спортивного правосуддя, який затверджено радою федерації. У зверненні було прохання про забезпечення тимчасового відсторонення цих осіб для того, щоб вони могли спокійно в законний спосіб довести свою невинність і продовжити роботу.

Це не виключення, не позбавлення, а тимчасове призупинення повноважень. Ба більше, рада залишається правомірною, всі виконавчі органи працюють, і це жодним чином не повинно було вплинути на роботу організації. Але далі не відбулося засідання членів ради, не було кворуму. А інші члени провели фактично незаконні збори, тому що виключно президент за статутом має право збирати раду. Члени ради на чолі з Брезвіним у незаконний спосіб ухвалили рішення самостійно провести засідання, що тільки підтверджує наміри незаконно повернутися до влади. Так ми це сприймаємо".

Георгій Зубко Instagram

Проте процес розколу у Федерації продовжився. І в середині серпня кандидатом на посаду президента ФХУ став Сергій Мазур, який перед цим був президентом хокейного клубу Кременчук. За умовами виборів він не міг бути кандидатом на посаду голови Федерації хокею України в статусі голови клубу. А напередодні, за два дні до виборів, Мазур повідомив у коментарі Tribuna.com про спробу Зубка "заблокувати проведення виборів через заборону суду".

Зокрема, Мазур зазначив: "Дивіться, ми хочемо провести вибори президента ФХУ відповідно до статуту. Більше нічого ми не хочемо. Минуло 4 роки з того моменту, як Зубко став президентом. Ми робимо все відповідно до статуту. Зубко намагається заблокувати проведення виборів через рішення суду, заборонити проводити Генеральний Конгрес, заборонити внесення рішення до реєстру Мін'юсту. Якщо питати, хто з нас рейдер, то прийоми і методи, які використовує Зубко – це ось виключно ця історія.

Моя позиція як кандидата на посаду президента ФХУ – і вже не президента Кременчука – у тому, що, неважливо, нехай пан Зубко виходить на вибори. Нехай балотується і нехай за нього проголосують люди. І жодних запитань не виникає, от і все. Є чіткий перелік, хто за кого голосує.

Ми в жодному разі не хочемо нашкодити хокею. Хочемо, щоб відбувся Конгрес і щоб люди, які є делегатами Конгресу, дали свою оцінку роботі чинного президента. І якщо оберуть нового, то оберуть нового. Не мене, будь-кого іншого. Для мене взагалі ця історія досить болюча", – сказав Мазур.

І ось, 22 вересня. Кременчук, президентом якого був Мазур, оголосив про обрання ексголови клубу на посаду голови Федерації хокею України.

Відкриті вибори та затвердження членів Ради

Генеральний конгрес ФХУ напередодні відбувся в Кременчуці. Крім виборів президента Федерації, делегати Конгресу переглянули статут ФХУ в питанні положення про таємне проведення виборів. Члени Конгресу проголосували на користь відкритого голосування.

Крім того, було затверджено Раду ФХУ, до якої увійшли 22 людини. Серед них були й усі семеро раніше відсторонених членів організації: Андрій Бущан, Євгеній Грищенко, Вадим Сисюк, Андрій Срюбко, Костянтин Таратута, Михайло Царенко, Олег Юдін, Олександра Слатвицька та екстренер збірної України Вадим Шахрайчук, щодо якого ФХУ раніше повідомляла про антиукраїнську діяльність. Рік тому, у вересні 2023-го, було оприлюднено інформацію про наявність дійсного російського паспорта у тренера збірної України Вадима Шахрайчука та лист від Служби безпеки України до Міністерства молоді та спорту з цього приводу від травня 2023 року. За кілька днів до цього, Шахрайчук був відсторонений від роботи на посаді головного тренера збірної України.

У найближчих планах – проведення Кубка України

Говорячи про Генеральний конгрес ФХУ, який відбувся в Кременчуці, Сергій Мазур у коментарі Чемпіону зазначив: "У нас все було цивілізовано. Приїхало 46 делегатів з усіх регіонів України. Усі зареєструвалися належним чином, усе відбувалося за протоколом. Жодних ексцесів не було.

Попереду – багато роботи. Найближчі плани – зараз треба зареєструвати всі документи в Мін'юсті, щоб усе було за законом. А далі вже будемо відпрацьовувати команду, дивитися, хто на своєму місці, хто не на своєму".

Що стосується суто спортивних проєктів, то в центрі уваги зараз – Кубок України. "Хотіли його провести в Одесі, однак, не встигли підготувати там Палац спорту. Тому Рада Федерації ухвалила рішення провести турнір у Кременчуці. І 26-29 вересня у нас буде проводитися це змагання. 7 команд заявилося на Кубок, це обнадіює. Робота з проведення змагань велася, ведеться і буде вестися, ніхто не зупиняється.

Також ми спілкуємося з тренерським штабом збірних. Вони всі в нас, як то кажуть, поруч. Хтось працює в Кременчуці, хтось приїхав сюди нещодавно. До речі, одеський Штормом прибув. Ми їм дали таку можливість потренуватися у нас, тому що в Одесі льоду немає, а ми намагаємося допомагати всім командам, щоб вони були в рівних умовах, готувалися до гри. Тому що без льоду на землі так багато не потренуєшся. Треба мати навички, як теоретичні, так і практичні.

Ще раз наголошу, якщо торік було шість команд-учасниць Кубка, то цього року буде сім команд. Потихеньку додається кількість учасників. Але в чемпіонаті, найімовірніше, буде шість команд. Команда з Вінниці (ХК ШВСМ Берсерки) ще не дуже готова, виступатиме в молодіжному чемпіонаті".

Незаконний і нелегітимний

Зі свого боку, Георгій Зубко вважає конгрес, проведений 22 вересня, самопроголошеним, нелегітимним і проведеним в обхід статуту Федерації хокею та чинного законодавства України.

У коментарі Чемпіону він, зі свого боку, зазначив: "Ініціатива зі скликання цього "конгресу", озвучена частиною членів Ради Федерації 19 липня 2024 року, була здійснена в незаконний спосіб. Протокол цих зборів не зареєстрований у Мін'юсті. Наразі відкрито кримінальне провадження та тривають слідчі дії щодо спроби незаконного захоплення влади у ФХУ.

Ми продовжуємо працювати у звичному режимі та складі Федерації. Нам шкода, що через такі дії, зумовлені власними амбіціями Анатолія Брезвіна, Сергія Мазура та інших осіб, страждає український хокей. Їхні кроки спрямовані виключно на руйнацію та бажання влади в будь-який спосіб.

Анатолій Брезвін Телеграф

Генеральний Конгрес Федерації відбудеться наприкінці цього року відповідно до чинного статуту. Точна дата і місце проведення буде оголошено на найближчому засіданні Ради Федерації", – зазначає Зубко.

Новий скандал, через три роки

Цікаво, що нинішній скандал далеко не перший в українському хокеї. А у 2021-му, всього якихось три роки тому відбувалися події й крутіші. Навесні того року Федерація хокею України під керівництвом Георгія Зубка заявила, що не підписуватиме нового контракту з Українською хокейною лігою, а збирається самостійно організовувати чемпіонат України сезону 2021/22. Щоправда, у Лізі заявили, що контракт діє до весни 2022 року, тому ще один чемпіонат УХЛ точно проведе.

Тоді керівники Федерації та Ліги обмінювалися численними звинуваченнями. Зокрема, власник ХК Донбас і засновник УХЛ Борис Колесніков стверджував, що Федерація знищила дитячо-юнацький хокей, а Георгій Зубко, своєю чергою, говорив, що йому заздрять і заважають вивести хокей на новий рівень. Сторони сперечалися і з приводу ліміту на легіонерів, і з приводу участі в єврокубках, і щодо ситуації з расистським скандалом навколо гравця Донбасу Джейлена Смерека...

Зрештою, чемпіонат України було розділено на два – новостворену Суперлігу та УХЛ. А в січні 2022 року ФХУ на своєму офіційному сайті опублікувала список усіх осіб, причетних до створення Суперліги України, які отримали дискваліфікацію на сезон 2021/22. Загалом список налічував 171 особу, з яких 140 – це безпосередньо хокеїсти, що представляють клуби: Альтаїр, Білий Барс, Донбас, Краматорськ, Маріуполь і СК Сокіл.

Саме ці клуби через конфлікт із ФХУ вийшли з УХЛ (окрім Сокола, який був створений пізніше) і створили свій чемпіонат – Суперлігу. Однак її не визнали не лише ФХУ, а й Міжнародна федерація хокею. Крім того, покарані були також судді, тренери та функціонери.

Утім, 24 лютого 2022 року змінило життя України, а хокей відродився вже восени 2022-го – єдиним і неподільним чемпіонатом.

І тепер український хокей іде до нового розколу?..