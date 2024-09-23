Кременчук повідомив, що президент клубу очолив Федерацію хокею. Дії попередника названі нікчемними

Президент Кременчука Сергій Мазур обійняв аналогічну посаду у Федерації хокею України.

Про це кременчуцький клуб повідомив у Instagram.

Вчора, 22 вересня, у Кременчуці відбувся Генеральний конгрес ФХУ, на якому 46 із можливих 66-ти делегатів підтримали кандидатуру Мазура. Також на конгресі було обрано 22-х нових членів ради ФХУ.

Окрім того, Кременчук зазначив, що дії попереднього президента ФХУ Георгія Зубка були визнані недійсними та нікчемними, а також такими, що не відповідають посаді, яку він обіймав.

Нагадаємо, Зубко попереджав про те, що Мазур мітить на його посаду ще кілька днів тому. Вже колишній очільник Федерації назвав це заколотом та заявив, що в Мазура та його прихильників радянське мислення.