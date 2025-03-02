Пастрняк завдяки шайбі у ворота Піттсбурга перевершив чеський рекорд Ягра і Ланга в НХЛ

У матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги форвард Бостона Давід Пастрняк відзначився результативною дією в 17 матчі поспіль.

Його Бостон з рахунком 3:2 переграв Піттсбург. Нападник закинув шайбу і віддав ассист, що допомогло йому оновив рекорд серед чехів із серії матчів, у яких їм вдалося забити або стати автором результативної передачі.

28-річний Пастрняк обійшов легендарних Яромира Ягра та Роберта Ланга, які відзначалися у 16 матчах поспіль.

Nejdelší bodová série českých hráčů v zápasech NHL



1⃣7⃣ David Pastrňák (2025) 🆕

1⃣6⃣ Jaromír Jágr (2001)

1⃣6⃣ Robert Lang (2003)



👏 pic.twitter.com/NP63XRfAzn — Sporťák (@SportakCZ) March 1, 2025

Český rekord v NHL je na světě! 🇨🇿 DAVID PASTRŇÁK dal gól, bodoval tak v 17. zápase v řadě a tím překonal Jágra s Langem! 🍝🙌#NovaSport #NHL pic.twitter.com/Ey7xsl4Om2 — Nova Sport (@novasport_cz) March 1, 2025

Абсолютним рекордсменом НХЛ є Вейн Грецький. У сезоні 1983/84 років він набрав очки у 51 матчі поспіль, виступаючи за Едмонтон Ойлерз. Ця серія розпочалася 5 жовтня 1983 року і завершилася 28 січня 1984 року.

Рекордсменом Брюїнс є Бранко Хорват, який робив результативну дію 22 гри поспіль. Це було ще в сезоні 1959/60

На рахунку Пастрняка 72 (31+42) очки у 60 іграх у поточному сезоні. Бостон обрав Давіда на драфті-2014 під №25. Протягом кар'єри він набрав 802 (380 + 422) очок за Бостон за 735 поєдинків.