Пастрняк завдяки шайбі у ворота Піттсбурга перевершив чеський рекорд Ягра і Ланга в НХЛ
У матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги форвард Бостона Давід Пастрняк відзначився результативною дією в 17 матчі поспіль.
Його Бостон з рахунком 3:2 переграв Піттсбург. Нападник закинув шайбу і віддав ассист, що допомогло йому оновив рекорд серед чехів із серії матчів, у яких їм вдалося забити або стати автором результативної передачі.
28-річний Пастрняк обійшов легендарних Яромира Ягра та Роберта Ланга, які відзначалися у 16 матчах поспіль.
Абсолютним рекордсменом НХЛ є Вейн Грецький. У сезоні 1983/84 років він набрав очки у 51 матчі поспіль, виступаючи за Едмонтон Ойлерз. Ця серія розпочалася 5 жовтня 1983 року і завершилася 28 січня 1984 року.
Рекордсменом Брюїнс є Бранко Хорват, який робив результативну дію 22 гри поспіль. Це було ще в сезоні 1959/60
На рахунку Пастрняка 72 (31+42) очки у 60 іграх у поточному сезоні. Бостон обрав Давіда на драфті-2014 під №25. Протягом кар'єри він набрав 802 (380 + 422) очок за Бостон за 735 поєдинків.