Важка перша перемога на Підсумковому турнірі: огляд матчу Світоліна – Мухова
Перша ракетка України Еліна Світоліна (6) у трьох партіях здолала чешку Кароліну Мухову (7), здобувши свою першу перемогу на Підсумковому турнірі.
Поєдинок тривав 2 години 2 хвилини і завершився з рахунком 3:6, 6:2, 6:2.
Огляд матчу
Еліна Світоліна (Україна) – Кароліна Мухова (-) 3:6, 6:2, 6:2
Тенісистки зустрічалися вп'яте, українка виграла чотири рази.
Маючи одну перемогу в двох стартових турах, Світоліній необхідно здолати в третьому матчі 13 листопада "нейтральну" Аріну Сабалєнку (2) і розраховувати на те, що двох успіхів вистачить для посідання одного з двох перших місць у групі, які дають путівки до плейоф.
Сабалєнці та ще одній "нейтралці" Міррі Андрєєвій (3) ще належить зіграти між собою матч другого туру. Обидві тенісистки на старті змагань здобули перемоги.
Нагадаємо, у першому турі Підсумкового турніру Світоліна без шансів програла Андрєєвій.
Інша українка, Марта Костюк (10), не здобула жодної перемоги у двох стартових матчах і вже втратила шанси на вихід із групи.