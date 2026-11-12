Важка перша перемога на Підсумковому турнірі: огляд матчу Світоліна – Мухова

Перша ракетка України Еліна Світоліна (6) у трьох партіях здолала чешку Кароліну Мухову (7), здобувши свою першу перемогу на Підсумковому турнірі.

Поєдинок тривав 2 години 2 хвилини і завершився з рахунком 3:6, 6:2, 6:2.

Огляд матчу

WTA Finals

Індіан-Веллс, США, хард

Призовий фонд: $10 000 000

2-й тур групового етапу, 11 листопада

Еліна Світоліна (Україна) – Кароліна Мухова (-) 3:6, 6:2, 6:2

Тенісистки зустрічалися вп'яте, українка виграла чотири рази.

Маючи одну перемогу в двох стартових турах, Світоліній необхідно здолати в третьому матчі 13 листопада "нейтральну" Аріну Сабалєнку (2) і розраховувати на те, що двох успіхів вистачить для посідання одного з двох перших місць у групі, які дають путівки до плейоф.

Сабалєнці та ще одній "нейтралці" Міррі Андрєєвій (3) ще належить зіграти між собою матч другого туру. Обидві тенісистки на старті змагань здобули перемоги.

Нагадаємо, у першому турі Підсумкового турніру Світоліна без шансів програла Андрєєвій.

Інша українка, Марта Костюк (10), не здобула жодної перемоги у двох стартових матчах і вже втратила шанси на вихід із групи.