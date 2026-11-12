Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Теніс

Важка перша перемога на Підсумковому турнірі: огляд матчу Світоліна – Мухова

Станіслав Матусевич — 12 листопада 2026, 00:53
Важка перша перемога на Підсумковому турнірі: огляд матчу Світоліна – Мухова
Еліна Світоліна
Getty images

Перша ракетка України Еліна Світоліна (6) у трьох партіях здолала чешку Кароліну Мухову (7), здобувши свою першу перемогу на Підсумковому турнірі.

Поєдинок тривав 2 години 2 хвилини і завершився з рахунком 3:6, 6:2, 6:2.

Огляд матчу

WTA Finals
Індіан-Веллс, США, хард
Призовий фонд: $10 000 000
2-й тур групового етапу, 11 листопада

Еліна Світоліна (Україна) – Кароліна Мухова (-) 3:6, 6:2, 6:2

Тенісистки зустрічалися вп'яте, українка виграла чотири рази.

Маючи одну перемогу в двох стартових турах, Світоліній необхідно здолати в третьому матчі 13 листопада "нейтральну" Аріну Сабалєнку (2) і розраховувати на те, що двох успіхів вистачить для посідання одного з двох перших місць у групі, які дають путівки до плейоф.

Сабалєнці та ще одній "нейтралці" Міррі Андрєєвій (3) ще належить зіграти між собою матч другого туру. Обидві тенісистки на старті змагань здобули перемоги.

Нагадаємо, у першому турі Підсумкового турніру Світоліна без шансів програла Андрєєвій.

Інша українка, Марта Костюк (10), не здобула жодної перемоги у двох стартових матчах і вже втратила шанси на вихід із групи.

огляд матчу Підсумковий турнір WTA Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Світоліна здобула вольову перемогу на Підсумковому турнірі та зберегла шанси на вихід у півфінал
Світоліна проти Мухової на WTA Finals: чи вдасться Еліні реабілітуватися за стартовий розгром?
WTA Finals: щорічний турнір найкращих тенісисток планети, який вигравала Еліна Світоліна
Намагалася змінити тактику, але це не спрацювало: Світоліна пояснила поразку від росіянки
Щаслива, що змогла перемогти настільки досвідчену суперницю: Андрєєва оцінила звитягу над Світоліною

Останні новини