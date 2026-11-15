Впевнений вихід у фінал Підсумкового турніру: огляд матчу Світоліна – Носкова

Українська тенісистка Еліна Світоліна стала другою фіналісткою Підсумкового турніру в Індіан-Веллсі. У півфіналі наша тенісистка розгромила чешку Лінду Носкову.

Поєдинок тривав 1 годину 4 хвилини і завершився з рахунком 6:2, 6:1.

Огляд матчу

WTA Finals

Індіан-Веллс, США, хард

Призовий фонд: $10 000 000

Півфінал, 14 листопада

Еліна Світоліна (Україна) – Лінда Носкова (Чехія) 6:2, 6:1

Тенісистки зустрічалися вп'яте, українка здобула другу перемогу. У вирішальному матчі змагань 15 листопада Світоліна зіграє проти "нейтральної" Мірри Андрєєвої (3), якій поступилася на груповій стадії WTA Finals.

У поточному сезоні Еліна здобула 39-ту перемогу в 40 поєдинках, у яких брала перший сет.

Одеситка вчетверте бере участь у Підсумковому турнірі. У 2018 році Світоліна здобула титул, а у 2019-му стала фіналісткою.

Українка стала четвертою тенісисткою в історії WTA Finals, яка вийшла в фінал після досягнення 32 років, а також сьомою гравчинею, що виграла всі три свої перші півфінали.

Еліна має найбільше перемог над представницями топ-10 у поточному сезону – 11, випередивши Єлену Рибакіну (10). Це повторення особистого рекорду Світоліної, датованого 2017 роком.

Носкова вперше завершує сезон у топ-10 рейтингу WTA, піднімаючись на 7 позицію.

Нагадаємо, що на груповій стадії Підсумкового турніру Еліна спочатку програла Андрєєвій, а потім здобула дві перемоги – над чешкою Кароліною Муховою (7) та "нейтральною" Аріною Сабалєнкою (2).