"Нейтралка" не стала перешкодою: огляд матчу Світоліна – Самсонова в Ухані

Українська тенісистка Еліна Світоліна (6) перемогла "нейтральну" Людмилу Самсонову в другому колі турніру серії WTA 1000 в Ухані.

Гра тривала 2 години 12 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 5:7, 6:2.

Dongfeng · Voyah Wuhan Open – WTA 1000

Ухань, Китай, хард

Призовий фонд: $4,088,211

Друге коло, 14 жовтня

Еліна Світоліна (Україна) – Людмила Самсонова (-) 6:2, 5:7, 6:2

Тенісистки зустрічалися вдруге, двічі перемагала українка. В 1/8 фіналу змагань Світоліна зіграє проти сильнішої в матчі між Кеті Волинець (88, США) та Го Ханьюй (240, Китай).

Еліна виступає в Ухані вперше з 2019 року. Найкращим її результатом на цьому турнірі є півфінал 2014-го.

Лідерці українського тенісу потрібно виграти ще один матч, щоб гарантувати собі потрапляння на Підсумковий турнір в Індіан-Веллсі.

Нагадаємо, що в Ухані продовжує виступи в одиночному розряді інша українка, Дар'я Снігур (42). 14 жовтня вона проведе матч другого кола.